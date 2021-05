Klare Sache im ersten Spiel der Serie

Die heiße Phase hat begonnen! Die HAKRO Merlins Crailsheim bestritten am Mittwochabend das erste Playoff-Spiel ihrer Bundesligageschichte. Auch an diesem Abend, in der ersten Viertelfinalpartie, wurden die Münchener ihrer Favoritenrolle gerecht. Früh konnte sich das Team von Andrea Trinchieri einen Vorsprung herausspielen und ließ den HAKRO Merlins nur wenige Chancen.

Von Beginn an zeigten beide Teams ihre Fähigkeiten von jenseits der Dreierlinie, zwei Mal war Zipser auf Seiten der Bayern erfolgreich, Lasisi erzielte die ersten Zähler der Gäste. Der belgische Shooting Guard sorgte nach fünf Minuten auch für die erste Führung der Zauberer (8:10). Bei den Bayern übernahm allen voran der deutsche Nationalspieler Paul Zipser. Er sorgte für elf der ersten 15 Münchener Zähler und stellte kurz vor Ende des ersten Viertels auf 15:10. Nachdem die Gastgeber auf 17:10 erhöhten reagierte Crailsheims Headcoach Tuomas Iisalo mit seiner ersten Auszeit (8. Minute). Doch auch in der Folge zeigte sich Bayern vor allem von Downtown treffsicher (4/6, 10 Minuten), sodass es mit 22:13 in die erste Viertelpause ging.

Auch zu Beginn des zweiten Spielabschnitts ließen es die Gastgeber von Downtown regnen. In der Defense spielten die Münchener mit viel Energie und gewährten den HAKRO Merlins keine leichten Treffer. Lucic erhöhte von der Freiwurflinie auf 29:14, doch kurz darauf wurde Crailsheims Big Man Boggy unsportlich gefoult. Übeltäter Wade Baldwin war damit jedoch gar nicht einverstanden und kassierte direkt im Anschluss noch ein technisches Foul – damit endete sein Abend bereits nach 13 Minuten. Doch auch Crailsheims Point Guard hatte früh mit Foulproblemen zu kämpfen. Nachdem Bell-Haynes in der 14. Minute sein drittes persönliches Foul bekam musste er vorerst auf der Bank Platz nehmen. Aus Iisalos nächstem Timeout meldeten sich die Merlins mit einem Alley-oop durch McNeace zurück, auch Bayerns Headcoach Trinchieri zitierte kurz darauf seine Jungs an die Bande (35:25, 15. Minute). Kurz vor der Halbzeitsirene brachte Nimrod Hilliard die Zauberer erstmals seit längerer Zeit auf einen einstelligen Rückstand (45:36). Der Dreier von Radosevic wurde von Bell-Haynes‘ Freiwürfen gekontert. Robin Amaize hatte jedoch das letzte Wort in Hälfte Eins, er traf den letzten Wurf mit dem Buzzer zum 51:38-Halbzeitstand.

Den zweiten Durchgang eröffnete wie so häufig in diesem Spiel Bayerns Zipser von der Dreierlinie. Aber auch der Jeremy Jones ließ es von „draußen“ regnen. Bell-Haynes indes musste sein viertes Foul hinnehmen und somit erneut viel Zeit auf der Bank verbringen. Da sein Point Guard Kollege Hilliard am Ende des ersten Durchgangs angeschlagen das Feld verließ, standen mit Lasisi und Stuckey vermehrt beide Crailsheimer Shooting Guards gemeinsam auf dem Parkett. Doch weiter bereiteten vor allem die Rebounds den Merlins deutlich Probleme. Die körperlich überlegenen Gastgeber sicherten sich einen Großteil der „zweiten Bälle“ und kreierten so deutlich mehr Würfe. Für ein Offensivhighlight der Zauberer sorgte kurz vor Ende des dritten Viertels Bell-Haynes, der mit dem And-one das Drei-Punkte-Spiel perfekt machte. Nun übernahm der frisch gekürte „Offensiv Player oft the year“, der weiterhin mit vier Fouls auf dem Parkett stand. Erneut war er von der Linie erfolgreich und verkürzte erstmals seit längerer Zeit auf einen einstelligen Rückstand (64:55). Sein Point Guard Kollege Hilliard betrat indes nach seiner Behandlung im Innenraum wieder die Halle – allerdings musste er mit Krücken auf der Ersatzbank Platz nehmen. Mit einem 11-Punkte-Rückstand ging es in die finalen zehn Minuten in Crailsheims BBL-Playoff Debüt. Zu Beginn des Schlussabschnitts vergrößerten die Bayern ihren Vorsprung. Weiterhin war es die intensive Münchener Verteidigung, die die Merlins vor Probleme stellte. Dadurch konnten die Gäste den Rückstand kaum verringern, Lucic vergrößerte mit seinem Dunk zwei Minuten vor der Schlusssirene auf eine 20-Punkte-Führung seiner Bayern. Damit endete für die HAKRO Merlins das erste Playoff-Spiel ihrer BBL Geschichte mit einer 66:86-Niederlage. Die Zauberer liefen von Beginn an einen Rückstand her. Auch die deutlich bessere Dreierquote (44 zu 29 Prozent) sowie die gewonnen Rebounds (41 zu 34) sprachen am Ende für die Bayern. Bereits in zwei Tagen haben die Crailsheimer jedoch die Chance zur Revanche. Im zweiten Spiel der Viertelfinal-Serie treffen sie am Freitagabend erneut auf den FC Bayern Basketball (19 Uhr).