Klare Sache für SG2H-Herren beim Tabellenletzten

Am vergangenen Samstag sind die Landesligahandballer der SG Hofen/Hüttlingen beim HC Hohenems angetreten. Nach einer konzentrierten Leistung konnte das Spiel gegen den Tabellenvorletzten mit 43:22 gewonnen werden.

Die Zielsetzung auf Seiten der SG2H war vor Beginn schon klar definiert. Aus einer aggressiven und agilen Abwehr mit daraus resultierenden Kontertoren wollte man den Gegner gar nicht in die Partie kommen lassen.

Dies gelang in den ersten Minuten Partie nur teilweise. Zwar wurden immer wieder Ballgewinne generiert aber durch einige Unkonzentriertheiten im Umschaltspiel verschenkte man zu Beginn der Partie gute Gelegenheiten, um sich ein gutes Polster zu schaffen. So stand es nach 18 Minuten 8:7 für die SG2H. Bei diesem Stand zückte der Hohenemser Trainer die Grüne Karte. Aus dieser Auszeit kamen die Grün-Roten sehr gut raus und so konnte bis zur Halbzeit ein Vorsprung von fünf Toren herausgespielt werden. Beim Stand von 17:12 für die SG2H wurden die Seiten gewechselt.

In der Halbzeit mahnte Trainer Sebastian Adam die Konzentration hochzuhalten und nochmal einen Gang hochzuschalten. Diese Worte schienen deutlich gefruchtet zuhaben, denn was nach der Halbzeit geschah waren die mit Abstand besten 30 Minuten dieser Saison der Männer vom Kappelberg und dem Kochertal. Innerhalb von sechs Minuten konnte der Vorsprung verdoppelt werden. Im Verlauf der Zweiten Halbzeit folgten auf ein Tor des HC Hohenems immer wieder drei oder vier Tore der Gastmannschaft. Das konnte die SG2H bis zum Ende der Partie beibehalten und somit wurde das Spiel letztendlich mit 43:22 gewonnen. Auch Beide Torhüter der SG2H hatten in diesem Spiel einen guten Tag erwischt. Das zeigte sich darin das sowohl Paul Bürgermeister als auch Oliver Sauer nach starken Paraden ins verwaiste Gehäuse des HC Hohenems getroffen haben. Somit konnten sich in diesem Spiel alle Spieler in die Torschützenliste eintragen.

„Das war heute ein tolles Spiel von uns und für mich natürlich eine super Erfahrung mit meinen ersten beiden Landesliga Toren“, so der Tenor von A-Jugendspieler David Haas nach der Partie in der Kabine.

Nach diesem fulminanten Sieg stehen die Landesligahandballer der SG2H aktuell mit 14:8 Punkten auf dem fünften Platz der Tabelle.

Im nächsten Spiel trifft die Mannschaft aus Hofen/Hüttlingen im Derby auf die SG Herbrechtingen/Bolheim. Hier gilt es natürlich an diese fulminante Leistung anzuknüpfen um, die nächsten Auswärtspunkte auf der Habenseite verbuchen zu können.