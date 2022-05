Klare Sache für den Spitzenreiter

Die Spiele von Freitagabend:

Kirchh./Dirgenheim - Hofherrnw.-Unterr. II 2:4 (1:2). Tore: 0:1 L. Weiland (8.), 1:1 A. Jans (9.), 1:2 T. van Eerden (31.), 2:2 O. Kaya (58.), 2:3 D. Weisensee (69.), 2:4 H. Nasufovic (84., FE).

Neuler – Spraitbach 6:3 (1:2). Tore: 1:0, 3:2 M. Greiner (10., 72.), 1:1 Jo. Maletic (35.), 1:2 C. Chalkidis (42., FE), 2:2, 6:2 G. Colletti (59. FE, 86.), 4:2 Ch. Bieg (76.), 5:2 D. Hoppe (83.), 6:3 J. Widmann (89.). Der TV Neuler löste seine Pfilchtaufgabe gegen den vom Abstieg bedrohten FC Spraitbach erst im zweiten Durchgang. Trotz der frühen Führung bekamen die Neulermer das Spiel nicht in die eigene Hand und mussten mit Rückstand in die Kabine. Nach dem verwandelten Strafstoß, welcher den Ausgleich bescherte lief es deutlich besser und die Gäste schafften es nicht mehr ausreichend zu verteidigen. Den zwischenzeitlichen vier Tore Rückstand verkürzte Spraitbach knapp vor dem Schlusspfiff zum 6:3 Endstand.