Die Elite des deutschen Rollstuhltischtennis hat am vergangenen Wochenende Station in Unterkochen gemacht. Thomas Brüchle, Valentin Baus und Thomas Schmidberger sind im nationalen Rollstuhl-Tischtennis-Sport nicht mehr wegzudenken. Mit eindrucksvoller Beständigkeit verteidigte das Trio auch bei der diesjährigen Bundesrangliste ihre Plätze.

In der Herren Leistungsklasse I kam es zu einem erwarteten Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen den Spielern Thomas Brüchle (SV Sal. Kornwestheim), und Valentin Baus (Borussia Düsseldorf). Die beiden Spieler trennte nur die Satz-Differenz. Der junge Thomas Schmidberger war an diesem Samstag unschlagbar. Er konnte seine ärgsten Verfolger Valentin Baus bezwingen und behielt gegen Thomas Brüchle ebenso die Oberhand und holte sich den Titel zum fünften Mal in Folge. Den Vize-Titel sicherte sich Valentin Baus. Die Nummer 1 in seiner Klasse, holte mit dem 3:1-Sieg über Thomas Brüchle Platz zwei. Auf den weiteren Plätzen folgte das Team-Mitglied des nationalen Kaders Setin Celcuk (RSG Koblenz). In der Herren LK II war es der Favorit Thomas Vetter, der mit 8:0-Spielen und 24:1-Sätzen ein klares Statement für Platz 1 gesetzt hat. Auch für den zweiten Aufsteiger von der BSV Sünteltal – Raif Shabani, geht der sportliche Weg ins Oberhaus. Mit 6:2-Punkten und 19:9-Sätzen lag er knapp auf Platz zwei. Aufgrund des schlechteren Satzverhältnisses erreichte Josef Lerner (RSG Plattling) Platz drei in der LK II mit 6:2-Siegen/20:11-Sätzen. Zum zweiten Mal am Start war dieses Jahr die neu formierte Leistungsklasse III.

Bernhardt steigt auf

Die Entscheidung um den Aufstieg in die LK II wurde von einem Mann klar beherrscht, Andreas Bernhardt (TSF Heuchelheim). Mit 10:0-Siegen, 30:2-Sätzen wird er im nächsten Jahr sein Können ein Klasse höher unter Beweis stellen. Platz zwei belegte Ralph Seifert von der RSG Plattling mit 9:1-Siegen, 28:7-Sätzen. Auf Rang drei kam Jürgen Klett (VfR Ludwigsburg), der seit vielen Jahren in Unterkochen am Start war, mit 7:3-Siegen und 23:12-Sätzen. Die Entscheidung in der Damen Klasse war eine eindeutige Angelegenheit.

Hier sicherte Stephanie Andree (TuS Winterscheid) den Titel. Mit 5:0-Siegen und 15:6-Sätzen war sie an diesem Tag eine Klasse für sich. Die Platzierung um Rang zwei entschied Bianca Neubig (RSV Bayreuth) für sich. Mit 4:1-Siegen und 14:6-Sätzen war sie einen Sieg besser, und verwies Sabine Thelen (BSG Duisburg) auf Rang drei.