„Klangraum#1“ startet mit Zwiepack

Die Veranstaltungsreihe „Klangraum#1“ startet am Mittwoch, 30. Juni, um 19 Uhr im Aalener Landratsamt mit dem Duo Zwiepack, das über alle Genregrenzen hinweg ein abwechslungsreiches Programm bietet. Das Regionalmanagement Kultur des Landratsamts Ostalbkreis startet in Kooperation mit der Kreissparkasse Ostalb und dem Lions Club Aalen die neue Veranstaltungsreihe, die in den Sommermonaten im Innenhof des Landratsamts stattfinden vor allem den an Musikerinnen und Musikern der Region eine Plattform bieten will.

Seit zehn Jahren sind Christan Bolz (Saxofon) und Markus Braun (links, Kontrabass) als Zwiepack unterwegs und unterhalten ihr Publikum mit Liedern, die vom Pop über den Jazz bis hin zum Bossa Nova reichen. Eine Anmeldung zum Konzert ist nicht erforderlich. Ein Impf-, Test- oder Genesungsnachweis ist für die Teilnahme an der Veranstaltung vorzulegen.Foto: Zwiepack