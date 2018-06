Klangfest zum 40-jährigen Bestehen

Das Sommerkonzert des Aalener Sinfonieorchesters steht ganz im Zeichen des 40-jährigen Jubiläums. Mit einer Festouvertüre, einem klangvollen Marsch aus Elgars „Pomp and Circumstance“ und dem fünften Klavierkonzert Beethovens feiern die Sinfoniker ihren runden Geburtstag am Samstag, 7. Juli, um 18 Uhr bei freiem Eintritt in der Stadthalle.

Das Konzert beginnt mit Ludwig van Beethovens wohl bekanntestem, dem fünften Klavierkonzert. Das dreisätzige Werk schrieb er während der Besetzung Wiens durch die napoleonischen Truppen. Dennoch klingt das Werk eher nach einem zuversichtlichen Gegenentwurf zu den tragischen Kriegszuständen. Gleich der erste Satz beginnt mit einer prächtigen Kadenz des Solisten. Trotz energiegeladener Themen findet sich im Kopfsatz der Sinfonie immer auch eine innige Lyrik. Im zweiten Satz verschmelzen Solist und Orchester zunehmend zu einer musikalischen Einheit. Der dritte Satz beginnt effektvoll mit einer leisen Überleitung, die dann in ein furioses Rondo mündet. Solist des Klavierkonzerts ist der aus Aalen stammende Pianist Hans-Roman Kitterer. Er musizierte bereits mehrfach mit den Aalener Sinfonikern und ist darüber hinaus regelmäßig bei kammermusikalischen Projekten in der Region zu hören.

Die Akademische Festouvertüre von Johannes Brahms vereint zahlreiche, heute zumeist vergessene Studentenlieder. Mal von schnellen Rhythmen, dann wieder von lyrischen Passagen geprägt, ist die Ouvertüre fürs Orchester höchst anspruchsvoll. Die Ouvertüre endet mit dem bekannten „Gaudeamus Igitur“ – so freut sich das Orchester gemeinsam mit seinem Publikum über seinen 40. Geburtstag. Eine Erinnerung an das Premieren-Konzert des Aalener Sinfonieorchesters vor 40 Jahren stellen Mozarts „Les petits riens“ (wörtlich: „Die kleinen Nichtigkeiten“) dar. Mozart komponierte diese kleinen Kabinettstücke mit farbiger Instrumentierung im Jahr 1778 als Einlage zu einer Ballettpantomime. Das Konzert endet mit Edward Elgars erstem Orchestermarsch aus „Pomp and Circumstance“. Das dynamische Hauptthema wechselt sich mit kontrastierenden hymnischen Melodien ab. Speziell das zweite Thema, das von Arthur Benson mit dem Text „Land of hope and glory“ versehen wurde, führte zur großen Popularität des Werks.

Das Jubiläumskonzert ist zugleich der letzte gemeinsame Auftritt des Orchesters mit seinem Dirigenten Markus Hein. Hein leitete das Orchester seit 2016. Das Aalener Sinfonieorchester besteht aus engagierten Laien sowie Berufsmusikern und Schülern der Musikschule Aalen. Dirigent des Aalener Sinfonieorchesters ist seit Herbst 2016 Markus Hein.