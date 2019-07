Kitterer spielt Benefizkonzert

Mit einem Benefizkonzert hat Hans-Roman Kitterer – Mediziner und Organist – am Sonntagabend in der Salvatorkirche die notwendige Sanierung des Turms und der Glocken der Kirche unterstützt.

Auf dem Programm des Orgelkonzerts standen Sätze aus den großen Orgelsinfonien französischer Komponisten wie Charles Widor, Alexandre Guilmant, Olivier Messiaen und Leon Boellmann. Den Werken dieser Komponisten stellte Hans-Roman Kitterer zum einen eines der letzten Werke von Mozart, die Fantasie f-Moll KV 608, und Max Regers monumentale Fantasie und Fuge über B – A – C – H op. 46 gegenüber.

Reger hat der Überlieferung zufolge über seine B-A-C-H-Fantasie gesagt, dass es dazu eines „…souverän über die Technik herrschenden, geistvollen Spielers…“ bedarf. Ein solcher saß am Sonntag an der Albiez-Orgel in der Salvatorkirche. Das kann man mit Fug und Recht behaupten, wohl wissend, dass Hans-Roman Kitterer seine Brötchen nicht als Organist, sondern als Mediziner verdient.

Orgelgewitter mit musikalischen Blitzen

Er entfachte bei der Interpretation der Regerschen Komposition auf Manualen und Pedalen ein regelrechtes Orgelgewitter mit grellen musikalischen Blitzen und dumpf grollendem Donner. Lustvoll ließ er das herrliche klangstarke Instrument mächtig brausen, trieb die aufwühlende Dramatik der Fantasie mit langen, bedrohlich klingenden Crescendi immer wieder auf spannungsreiche Kulminationspunkte zu, nahm dann die Dynamik abrupt zurück und startete das fulminante, virtuose Spiel quasi wieder neu bis zum spektakulären Finale.

Direkt vor dieser Klangorgie präsentierten sich Orgel und Interpret in dem Satz „Prière á Notre-Dame“ aus der Suite Gothique op. 25 von Leon Boellmann völlig anders. Den innigen Satz mit seinem melodiösen, besinnlichen Motiv interpretierte Kitterer ausgesprochen sensibel und wählte dazu Register mit sanftem Wohlklang.

In Mozarts f-Moll-Fantasie, geschrieben für eine Orgelwalze in einem Wachsfigurenkabinett in Wien, spielte der Organist dagegen ausgesprochen energisch und emotional, mit ausgeprägten dynamischen Kontrasten und erzielte damit in dem weitausgreifenden Spätwerk eine für Mozart eher untypische Dramatik und Monumentalität. Im schnellen Kopfsatz der Orgelsinfonie Nr. 5 von Widor unternahm Kitterer einen virtuosen, facettenreichen Spaziergang durch die Orgelregister, ließ Töne wie Wasser sprudeln, erweckte aber auch die geheimnisvoll und gedämpft klingenden Register zum Leben.

Zwischen den Orgelwerken betrachtete Pater Matthew das Leben zu Füßen der Salvatorkirche aus dem Blickwinkel einer Glocke im Turm und spendete den Besuchern den Abendsegen.