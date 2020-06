Kitas ab 29. Juni geöffnet

Zum 29. Juni dürfen die Aalener Kindertagesstätten wieder öffnen.

Ab diesem Tag werden alle Kinder wieder in ihre Stammkita aufgenommen. Das hat die Stadt Aalen mitgeteilt. Ein so genannter „Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen“ gilt für das kommende Kindergartenjahr 2020/21, also bis 31. Juli 2021, sofern es nicht aus Gründen des Infektionsgeschehens zu weiteren Einschränkungen oder auch Erleichterungen kommt. Eine Abstandsregelung für die Kinder gibt es nicht, Erwachsene untereinander sollen das Abstandsgebot (1,5 Meter) einhalten.

Neuaufnahmen von Kindern und deren Eingewöhnung können wieder erfolgen. Die Planung erstellt die jeweilige Kita und stimmt dies mit den Eltern ab. Die bisherige Notbetreuung entfällt, ein Rechtsanspruch auf Betreuung besteht weiterhin nicht.

Eltern und alle Beschäftigten haben eine schriftliche Erklärung zum Gesundheits- und Infektionsschutz abzugeben, die dokumentiert wird. Sollten Eltern diese Regelung nicht einhalten, ist die Einrichtung berechtigt, das Kind von der weiteren Betreuung auszuschließen.

Eltern eines Kindes, das aufgrund relevanter Vorerkrankungen zu einer Risikogruppe gehört, sind dafür verantwortlich, mit dem Kinderarzt zu klären, ob der Besuch einer Kita für ihr Kind gesundheitlich verantwortbar ist. Die Einrichtung kann eine entsprechende ärztliche Bescheinigung verlangen.

Grundsätzlich gelten weiterhin Betretungsverbote für alle Beteiligten, die selbst oder deren Familienmitglieder an SARS-CoV-2 erkrankt sind oder entsprechende Krankheitssymptome zeigen.

Jede Einrichtung erstellt auf der Grundlage der Schutzhinweise der zuständigen Landesbehörden ein Hygienekonzept und setzt dieses um. Die Eltern aller Kita-Kinder werden im Laufe der kommenden Woche umfassend von ihrer Kita-Leitung über das Betriebskonzept der Kita informiert.