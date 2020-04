Kita-Mitarbeiter nähen Behelfsschutzmasken selbst

Seit einigen Tagen sind sich Experten einig, dass auch das Tragen eines selbstgenähten Mundschutzes dabei unterstützen kann, die Ausbreitung des Coronavirus zu hemmen.

Aus diesem Grund hat sich die Stadt Aalen gemeinsam mit ihren städtischen Kita-Leitungen dazu entschieden, selbst Behelfsschutzmasken zu nähen.

Die Möglichkeit, sich und die Kinder in den Einrichtungen durch das Tragen einer Maske zu schützen, soll genutzt werden. Daher nähen die Kita-Mitarbeiter nun kleine und große Behelfsschutzmasken für Kinder und Erwachsene. Das Tragen einer Schutzmaske wird dadurch zum Teil des Kita-Alltags und der Gemeinschaft in der Notbetreuung in den städtischen Kitas. Die Masken werden farbenfroh und bunt gestaltet.

Das Thema Mundschutz wird in den städtischen Notfalleinrichtungen und später auch in den weiteren Einrichtungen, wenn sie denn wieder geöffnet sind, mit den Kindern besprochen und bearbeitet. So werden die Kinder für das Thema Hygiene und Gesundheit besonders sensibilisiert.