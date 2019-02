Kirsten Helmecke ist die neue Leiterin auf dem Rötenberg

Kirsten Helmecke heißt die neue Leiterin auf dem Rötenberg. Oberbürgermeister Thilo Rentschler hat Helmecke am Donnerstag im Rahmen des Mittagstisches, zu dem jedermann immer dienstags und donnerstags von 12 bis 13 Uhr eingeladen ist, begrüßt.

Die Schwäbisch-Gmünderin folgt auf Marcela Bolsinger, die im Oktober eine Stelle bei der Stadt Aalen angetreten hat. Dort betreut Bolsinger zu 50 Prozent die kommunale Seniorenarbeit und zu 50 Prozent die Sachgebietsleitung „soziale Dienste und Einrichtungen“. Pfarrer Bernhard Richter freute sich, dass die ehemalige Leiterin dem Rötenberg somit ein Stück weit erhalten bleibe. Denn Helmeckes neues Aufgabengebiet ist eine Halbtagesstelle. Zudem werde es in Zukunft eine neue 25-Prozent-Stelle für die Hauswirtschaft auf dem Rötenberg geben, so Richter. Bolsinger hinterlasse „große Fußspuren“ und habe unter anderem dazu beigetragen, den Rötenberg für alle Aalener zu öffnen. „Ein neues Gesicht darf aber auch viele neue Schwerpunkte schaffen“, ergänzte Richter an Helmecke gewandt.

Ein bunter Treffpunkt

Oberbürgermeister Thilo Rentschler hob in seiner Rede hervor, wie wichtig die verschiedenen bürgerschaftlichen Initiativen für Aalen seien. „Der Rötenberg lebt innen und außen. Es gibt keinen bunteren Treffpunkt für kulturelle Vielfalt in Aalen, der jung und alt und und so viele Menschen aus unterschiedlichen Himmelsrichtungen zusammen bringt“, so der Oberbürgermeister.

Markus Biehler, Vorstandsmitglied und Kassierer des Fördervereins Stadtteilarbeit Rötenberg e.V., überraschte die Gäste abschließend noch mit der Nachricht, dass das Mittagessen der Veranstaltung vom Förderverein gesponsert wurde.