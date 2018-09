Kirchstraße in Fachsenfeld voll gesperrt

Ab Montag, 1. Oktober kommt es in der Kirchstraße in Fachsenfeld zu Bauarbeiten zur Erweiterung des Telekommunikationsnetzes. Die Arbeiten beziehen sich auf den Teilabschnitt der Kirchstraße zwischen Amalienstraße und Wasseralfinger Straße.

Zur Abwicklung der Bauarbeiten muss die Kirchstraße in diesem Abschnitt voll gesperrt werden. Durch die Sperrung der Kirchstraße kann auch die Bushaltestelle an der Schule nicht bedient werden. Es wird eine Ersatzbushaltestelle in der Pleuerstraße / Höhe Hans-Sigmund-Straße eingerichtet. Die Gesamtbaumaßnahme dauert voraussichtlich bis Samstag, 6. Oktober. Ortskundige Verkehrsteilnehmer werden gebeten den Baustellenbereich möglichst zu umfahren.