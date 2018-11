Kirchheim: Zwei Mal 1:2

Die Frauenfußballerinnen des SV Kirchheim haben mit beiden Mannschaften ihre Heimspiele knapp verloren.

Frauen Regionenliga III

SV Kirchheim I - TB Neckarhausen 1:2 (1:1). Tore: 1:0 L. Kirschner (17.), 1:1, 1:2 (42., 50). Beide Mannschaften starteten engagiert ins Spiel und erarbeiteten sich Torchancen. In der 17. Minute gingen die Kirchheimerinnen in Führung und steigerten sich im weiteren Verlauf nochmals. Gute Chancen konnten heraus gespielt jedoch nicht genutzt werden. Kurz vor Ende der Halbzeit erzielten die Gäste den Ausgleichstreffer. Nach der Pause bestimmte zunächst der TB das Spiel und ging mit 2:1 in Führung. Die Gastgeberinnen kämpften sich zurück in die Partie und drängten auf das Tor der Gäste. Allerdings blieb der verdiente Ausgleichstreffer aus.

Frauen Bezirksliga

SGM TV Neuler/DJK SG Wasseralfingen 0:0. Keine weiteren Angaben.

Frauen Kreisliga

SV Kirchheim II - SGM Ebnat/Waldhausen 1:2 (1:1). Tore: 0:1 M. Burkert (11.), 1:1 S. Stotz (25.), 1:2 A. Schubert (52.). Die Gäste der SGM machten von Beginn an Druck und konnten bereits in der elften Minute in Führung gehen. Nun zeigten sich auch die Kirchheimerinnen besser im Offensivspiel und erzielten den Ausgleichstreffer. Bis zur Halbzeitpause war es ein Spiel auf Augenhöhe. Nach der Pause traten wieder die Gäste etwas stärker auf und gingen in Führung. Die Gastgeberinnen kämpften dennoch weiter und schafften ihrerseits einzelne Entlastungsangriffe, die Chancen konnten nicht genutzt werden.

TSG Hofherrnweiler-Unterrombach (Flex) - 1. FC Normannia Gmünd II 2:2. Tore: 0:1 Kälber (15.), 1:1 Schumann (30.), 2:1 Grau (70.), 2:2 Hegele (85.). Keine weiteren Angaben.