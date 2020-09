Kirchheim/Oberdorf gewinnt Corona-Runde

Die Tennis-Herren 55 der SPG Kirchheim/Oberdorf gewannen auch in diesem Jahr den Meistertitel in der Württembergstaffel. In der sogenannten Corona-Runde traf man auf die Tennis-Cracks der TA TV Neckarweihingen und die der SPG Bad Wildbad/Calmbach/Neuenburg.

Gespielt wurde mit Hin- und Rückspiel. Am Ende standen 4:0 Punkte und 17:7 gewonnene Matches zu Buche. Das entscheidende und letzte Spiel fand erst jüngst in der Kuranlage in Bad Wildbad statt das man mit 4:2 gewann. Mit einer Niederlage wäre man nur Zweiter geworden. Doch die Spieler präsentierten sich an diesem Tag in Bestform. Nach den Einzeln konnten Franz Möndel mit 6:2, 6:1 und Peter Ott 6:3, 6:2 die Matches für sich entscheiden. Im Tie-Brake gewann Günter Ott 6:4, 4:6, 10:5 und Sigi Mährle verlor mit 6:3, 4:6, 4:10. Somit stand es unerwartet 3:1. Nun musste noch ein Doppel gewonnen werden. Franz Möndel und Peter Ott sicherten den Meistertitel mit einem souveränen Sieg mit 6:4 und 6:0. Das zweite Doppel mit Günter Ott und Sigi Mährle hatte keine Bedeutung mehr. Dies ging dann auch mit 3:6, 2:6 verloren.