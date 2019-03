Im Mittelpunkt der Hauptversammlung des Kirchenchores Sankt Bonifatius Hofherrnweiler sind eine erfreuliche und eine bedauerliche Mitteilung gestanden. So wurde Burga Klingler für 65-jähriges Chorsingen gewürdigt und gefeiert, während Chorleiterin Cornelia Hirsch nach zehn Jahren ihren Rücktritt aus persönlichen Gründen ankündigte.

Unter drei Chorleitern und einer Dirigentin hat Burga Klingler die Sopranstimme gesungen. Mit 14 Jahren kam sie aus der Schule, um sogleich in den Chor einzutreten. „Das war früher halt so“, meint Burga Klingler bescheiden, betont dann aber nachdrücklich: „Singen ist mein Leben und es öffnet Tür und Tor…“. Pastoralreferent Wolfgang Fimpel überreichte die anerkennenden Ehrenbriefe und Abzeichen von Bischof Gebhard und Pfarrer Klaus Rennemann, Diözesanpräses des Cäcilienverbandes als Höhepunkt einer denkwürdigen Versammlung im Edith-Stein-Haus. Zuvor war Annetraud Held für 50-jährigen Dienst in der Musica sacra in zwei Chören (Sankt Maria und Sankt Bonifatius) sowie 30-jähriger Tätigkeit als Kassenführerin gedankt worden. Mit Urkunde und Präsenten zeichnete die Vorsitzende Martina Salat des Weiteren aus, für 40 Jahre Andrea Wagner, 25 Jahre Wolfgang Gutknecht, zehn Jahre Angelika Bach und zehn Jahre Cornelia Hirsch als Dirigentin.

Schriftführerin Gabriele Schimmele wartete einigen erfreulichen Zahlen auf. Der Kirchenchor verfügt insgesamt über 59 Mitglieder, von denen 48 aktiv in A-Chor-De und Gesamtchor singen, hinzu kommen elf Senioren. Der Singstundenbesuch sei im vergangenen Jahr angestiegen, die meisten Proben besuchten Burga Klingler sowie die Bässe Dieter Mannert und Hans Wiedmann, nämlich 31 von 32. Die Probenarbeit würde es erleichtern, wenn die Männerstimmen durch neue Sänger verstärkt würden.

Unter Leitung von Roland Rieger wurden Kasse und Vorstand nicht nur entlastet, sondern nach dem Ausscheiden von Annetraud Held auch ein neues Kassenführerteam gewählt, dem Ursula Hinz, Andrea Wagner und Steffi Henkel angehören werden.

Mehr Zeit für sich selbst

Zum Bedauern der Mitglieder teilte Conny Hirsch mit, dass sie Ende Juli nach zehn Jahren musikalischer Verantwortung das Steuer aus der Hand geben werde. Die von ihr angestrebte gute Betreuung von zwei Chören habe zum Erfolg geführt, aber nun wünsche sie sich einmal mehr Zeit für sich selbst zu haben. Natürlich werde sie Teile der „Cäcilienmesse“ von Charles Gounod an Ostern in der Thomaskirche in Unterrombach aufführen sowie die Konzerte „150 Jahre Kirchenmusik in Aalen“ mit den anderen Chören Salvator, Sankt Maria und der Kantorei im Juli mitbegleiten. Martina Salat blickte positiv auf die vergangenen zehn Jahre zurück und dankte der Chorleiterin vielmals. Indes habe der Ausschuss die Suche für die Nachfolge bereits eingeleitet.