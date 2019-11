Kirchenchöre: Wichtiges Kulturgut der Gemeinde

Bei ihrer Cäcilienfeier haben die beiden Chöre des katholischen Kirchenchors Waldhausen langjährige Mitglieder geehrt.

Nach einem Gottesdienst, den der katholische Kirchenchor unter Dirigent Stefan Hahn-Dambacher und mit Katharina Hutter am Piano mitgestaltete, hob Pfarrer Andreas Macho die Begeisterung und Harmonie der beiden Chöre hervor. Anschließend ehrte er 14 Jubilare. Agnes Bess und Theresia Grupp singen seit 60 Jahren im Kirchenchor. Für dieses „diamantene“ Jubiläum wurden sie mit einem Ehrenbrief der Diözese Rottenburg-Stuttgart ausgezeichnet. Einen weiteren Ehrenbrief erhielt Annemarie Erhard, die für 50-jährige Treue zum Chor geehrt wurde.

Weitere Urkunden erhielten Engelbert Saur (45 Jahre), Josef Staudenecker und Paula Eiberger (40 Jahre), Vorsitzende Margret Glaser (25 Jahre), Marlies Nuding (20 Jahre), Edeltraud Baier, Ute Perlik und Gisela Wilhelm (15 Jahre), Waltraud Haas und Christine Reiger für zehn Jahre und schließlich Anton Dambacher für fünf Jahre Singen im Kirchenchor. Relindis Litke gratulierte den Jubilaren mit Blumen.

Nach einem Grußwort von Anton Nuding im Namen der Kirchengemeinde und Ortsvorsteher Patrizius Gentner, der die beiden Chöre als ein wichtiges Kulturgut für die Gemeinde bezeichnete, berichtete Konrad Saur über den jungen Chor inTakt, dem über 30 Sängerinnen und Sänger angehören. Beide Kirchenchöre hätten, so Saur, hohe Qualität und Ansehen über Waldhausen hinaus. Hahn-Dambacher schaffe es, mit seiner Liedauswahl und seiner positiven Ausstrahlung die Sänger zu begeistern. Präses Pater Albert Kannaen dankte dem Chor.

Hahn-Dambacher dankte den 70 Sängern für den guten Probenbesuch. Sein Dank ging auch an Katharina Hutter und Philipp Schmid, die die Chöre bei den Auftritten an der Orgel begleiten, sowie an Lucas Maier, der mit seinem Saxofon zahlreiche Gottesdienste mitgestalte. Zugleich kündigte er für den Herbst 2020 ein gemeinsames Konzert beider Chöre an. Elisabeth Bley bedankte sich im Namen des Chors und der Vorsitzenden Margret Glaser für Hahn-Dambachers Feingefühl und die Geduld. Mit einer Rose dankte sie Katharina Hutter für perfekte Begleitung an Piano und Orgel. Fleißige Singstundenbesucher wurden von Inge Wörner belohnt. Mit einem kleinen Geschenk wurde auch das Ehepaar Christa und Paul Schmid für viele Jahre ehrenamtlichen Einsatzes bei der Bergmesse geehrt.