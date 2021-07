Kirchenbezirk hilft Flutopfern

Vor dem Hintergrund der dramatischen Flutkatastrophe in Deutschland haben Heinz Schmidt, der Vorsitzende der evangelischen Bezirkssynode, Kirchenpfleger Harald Schweikert und Dekan Ralf Drescher spontan eine Soforthilfe in Höhe von 5000 Euro beschlossen. „Mit dieser Aktion“, so Heinz Schmidt, „rufen wir unsere Gemeindemitglieder auf, die Flutopfer zu unterstützen.“ Die Bankverbindung der Diakonie-Katastrophenhilfe lautet Evangelische Bank, IBAN DE68520604100000502502. Onlinespenden sind ebenfalls möglich.