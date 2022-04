Kirchenbank in Brand gesetzt

Bislang Unbekannte setzten am Donnerstagnachmittag kurz vor 16 Uhr die Sitzauflage einer Kirchenbank in der Sankt-Nikolauskirche in der Deutschordenstraße in Brand. Eine 56-Jährige hatte rund eine halbe Stunde zuvor drei Kinder im Alter von etwa acht Jahren hektisch aus der Kirche rennen sehen. Als sie gegen 16 Uhr in die Kirche kam, entdeckte sie die Flammen und löschte den Brand mit einer Feuerdecke ab. Die Mesnerin verständigte zusätzlich die Feuerwehr. Bereits vor einigen Tagen war es zu Zündeleien an einem Hinweisschild der Kirche gekommen. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen, Telefon 07361 / 5240 entgegen.