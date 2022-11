Kirchen eröffnen gemeinsam den Advent

Wie seit vielen Jahren so ist auch am vergangenen Samstag vor dem ersten Advent mit einem ökumenischen Gottesdienst in Sankt Maria in der Stadt die Adventszeit eröffnet worden. Pfarrer Bernhard Richter und Jugendreferent Martin Kronberger zogen mit ihren Ökumenekerzen in die Kirche ein und entzündeten die erste Kerze am Adventskranz. In seiner Predigt stellte Richter die Frage: „Was erwarten wir eigentlich noch zu Weihnachten?“ Und seine Antwort: „Wir erwarten Geschenke, Ferien, freie Tage, Ruhe und Entspannung, aber erwarten wir wirklich noch etwas von dem, dessen Geburt wir auch in diesem Jahr wieder festlich begehen, den wir vielleicht inmitten mancher Krisen und Sorgen ganz besonders dringend brauchen könnten?“ Richter erinnerte an einen Text aus Lukas 21, wo deutlich beschrieben werde, dass sich die Menschen nicht nur um die eigenen Sorgen drehen sollten, sondern immer auch Wachsamkeit an den Tag legen sollen, was Gott von ihnen erwartet und ihnen auch schenken möge. „Daher könnte Advent wieder einmal die große Chance sein, zu begreifen, was Jesus dieser Welt und uns persönlich bringen möchte, damit wir Kraft bekommen, um Gegenwart und Zukunft bewältigen können“, so Richter. Kronberger lud alle ein, nach vorne zu kommen, eine Kerze anzuzünden und dann in der Stille eine Fürbitte zu formulieren.