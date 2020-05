Kirche und Diakonie suchen „Mutmacher“ für Corona-Soforthilfe-Programm

Mit ihrem Corona-Soforthilfe-Programm „Mutmacher“ helfen Diakonie und Evangelische Landeskirche in Württemberg Menschen, die durch die Pandemie in besonders große Not geraten sind. Dafür bitten Landesbischof Dr. Frank Otfried July und Oberkirchenrat Dieter Kaufmann um Spenden. Es gehe um einen finanziellen Beitrag, der existenzielle Not lindert, aber auch um ein Signal dafür, „dass wir an diejenigen denken, die sich von allen im Stich gelassen fühlen und nicht mehr weiter wissen“, so July.

Wenn Alleinerziehende oder Geringverdiener Kurzarbeitergeld beziehen oder ihre Arbeit verlieren, ist mit der materiellen auch die psychische und seelische Existenz bedroht. „Mit der Unterstützung des Fonds können all diejenigen, denen es vergleichsweise gut geht, Mutmacher werden“, betont Kaufmann. „Nachdem unser Einsatz für eine Corona-Aufstockung für Hartz-IV-Bezieher um 100 Euro bisher erfolglos war, haben wir uns zu dieser Spendenaktion entschieden.“

Die Beantragung läuft über die diakonischen Bezirksstellen in Aalen und Schwäbisch Gmünd und ihren Außenstellen in Bopfingen, Ellwangen, Lorch und Oberkochen. Die Mitarbeitenden des Diakonieverbands Ostalb haben Kontakt zu Menschen, die durch die Folgen der Corona-Krise verzweifeln. Zugleich werden die Menschen dabei unterstützt, weitere Hilfsangebote in Anspruch zu nehmen.

Die Außenstellen des Diakonieverbands Ostalb sind wieder geöffnet. Neben telefonischen Beratungsgesprächen sind jetzt auch wieder Beratungsgespräche im direkten Kontakt unter Einhaltung der geltenden Hygiene- und Abstandsvorschriften möglich. Es wird allerdings darum gebeten, die Beratungsstellen nicht ohne vorherige Terminvereinbarung aufzusuchen.

Weitere Informationen zu den Beratungsangeboten im Ostalbkreis gibt es unter www.diakonieverband-ostalb.de. Gespendet werden kann online unter www.diakonie-wuerttemberg.de/mutmacher oder über das Spendenkonto der Diakonie Württemberg, Verwendungszweck: Mutmacher, IBAN: DE31 5206 0410 0000 1717 19, BIC: GENODEF1EK1.