Kirche: Ostalb protestiert gegen Rom

Das Nein aus Rom zur Segnung homosexueller Partnerschaften hat weltweit Reaktionen ausgelöst. Am Montag hatte die Glaubenskongregation den Bestrebungen, eine solche Segnung einzuführen, eine deutliche Absage erteilt. Auch im Diözesan- und Priesterrat der Diözese Rottenburg-Stuttgart hat das Reaktionen hervorgerufen. Johannes Warmbrunn, Sprecher des Diözesanrats, Martin Stöffelmaier aus Schwabsberg, Sprecher des Priesterrats, und Veronika Rais-Wehrstein, Beisitzerin des Diözesanrats, haben eine persönliche Stellungnahme verfasst. Dekan Robert Kloker steht laut einer Mitteilung des katholischen Dekanats Ostalb voll und ganz hinter dieser Stellungnahme. Sowohl am Kapitelshaus in Schwäbisch Gmünd, als auch am Haus der Katholischen Kirche in Aalen werden Flaggen in den Regenbogenfarben aufgehängt, die die Solidarität mit Gleichgeschlechtlichen symbolisieren soll.

In der Stellungnahme von Warmbrunn, Stöffelmaier und Rais-Wehrstein heißt es unter anderem: „Wir sind bestürzt und betroffen (...). Wir können nicht akzeptieren, dass eine Segnung von Beziehungen homosexueller Menschen den ,Plänen Gottes, die in die Schöpfung eingeschrieben sind’, widerspricht, und solidarisieren uns mit allen, denen daran liegt, unsere Kirche auf die jesuanische Botschaft immer wieder neu auszurichten.“

Reagiert auf die Note aus Rom haben auch der Aalener Pfarrer Wolfgang Sedlmeier und das Pastoralteam der katholischen Seelsorgeeinheit Aalen. Das Schiff der katholischen Kirche, so Sedlmeier, werde gerade von heftigen Stürmen geschüttelt: Missbrauch, Köln. Rücktritte, Entlassungen. Auch die Nachricht, dass nach dafürhalten der Glaubenskongregation zwar Kläranlagen gesegnet werden dürften, aber Liebesbeziehungen homosexueller Frauen und Männer nicht, habe aufgeschreckt. Dagegen rege sich in der Kirche in Deutschlands überall Widerstand. Auch in Aalen. Als der junge Aalener Noah Kolb vom Protest der katholischen Seelsorgeeinheit Aalen gegen das Verbot von Segnungen homosexueller Beziehung hörte, brachte er Sedlmeier seine Regenbogenfahne vorbei. Sie soll nun als Zeichen der Solidarität in Aalen aufgehängt werden.