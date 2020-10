Kirche mit Hakenkreuz beschmiert

Am Samstagvormittag gegen 11.30 Uhr wurde festgestellt, dass Unbekannte an der Wand links neben dem Haupteingang der katholischen Kirche in Fachsenfeld ein Hakenkreuz aufgesprüht hatten. Das Hakenkreuz wurde mit schwarzer Lackfarbe angebracht. Ein weiteres Hakenkreuz befand sich in anderer Farbe unmittelbar daneben. Möglicherweise besteht ein Zusammenhang mit einem Vorfall am vorangegangenen Sonntag, als ein Auto besetzt mit drei Personen, über die frisch eingesäte Grünfläche beim Neubau des Katholischen Gemeindehauses fuhr. Der angerichtete Sachschaden dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen. Ermittlungen hierzu wurde durch die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Aalen aufgenommen.