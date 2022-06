Kino am Kocher spielt für Kinder aus der Ukraine

Eine kleine Ablenkung, eine Auszeit für ukrainische Kinder, hat das Kino am Kocher mit zwei kostenlosen Vorstellungen im Kulturbahnhof geboten. Die Resonanz sei überwältigend gewesen, wie Vorständin Sabine Heusel-Gentner betont: „Wir hatten noch nicht richtig für die Termine geworben und schon waren alle Plätze ausgebucht. Es freut uns, dass dieses Angebot so gut angenommen wurde.“ Der Filmverleih hatte den Film „Klara und der magische Drache“ kostenlos zur Verfügung gestellt, das Omnibusunternehmen Weiss hatte zu einer Vorstellung Kinder und Betreuer aus Neuler und von der LEA in Ellwangen zum Kulturbahnhof in Aalen gebracht und die Lammbrauerei aus Untergröningen hatte für alle eine Flasche Limo spendiert. „Wir sind dankbar für die große Unterstützung dieser Aktion. Die Hilfsbereitschaft ist überwältigend“, freut sich Vorstand Walter Heichel über den ukrainischen Kinonachmittag. Neben der Vorstellung für ukrainische Kinder aus Neuler und von der LEA gab es noch einen weiteren Termin für ukrainische Kinder, der ebenfalls schnell ausgebucht war. Die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kinos am Kocher können sich gut vorstellen, weitere Vorstellungen anzubieten.