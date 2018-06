„King of the World“ bluest in Gaildorf

Die holländische Band King of the World spielt am Samstag, 29. November, ab 20 Uhr in der Gaildorfer Kulturkneipe Häberlen. Die Besucher erleben dabei eine neue Blues-Band mit altgedienten Musikern.

„King of the World“ bezieht sich auf einen alten Song von John Lee Hooker und dient nun als Namen für eine neu formierte Bluesband aus den Niederlanden. Hinter dem Namen stecken jedoch Künstler, deren Heimat seit langem die Bühne ist. Der Gitarrist Erwin Java zum Beispiel spielte mehr als 25 Jahre bei den „Cuby & The Blizzards“ mit und arbeitete mit Jan Akkerman, „Larry Carlton and Herman Brood“ zusammen. Ruud Weber zupfte den Bass bei Snowy White, Govert van der Kolm bediente die Hammond-Orgel bei Coco Montoya, Matt Schofield und Monster Mike Welch. Fokke de Jong trommelte rund 20 Jahre bei der Dialekt-Band Normaal

Karten gibt es ab sofort bis 12 Uhr am Veranstaltungstag unter 07943 / 943 86 31.