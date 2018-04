Kindlich anmutende Fröhlichkeit und Gelassenheit

Ein guter Tipp für Kunstliebhaber ist derzeit die Galerie Zaiß in der Langertstraße in Aalen. Hier zeigen Rolf Altena und Tetsuya Kuzuhara in einer Doppelausstellung ihre Malerei und Collagen.

Bei der Vernissage am Sonntag freute sich Galerist Werner Zaiß darüber, dass trotz des schönen Wetters zahlreiche Kunstfreunde gekommen waren. In seinem Einführungsvortrag widmete sich Zaiß zunächst Rolf Altena, der in Oberndorf bei Rottenburg lebt und arbeitet. Er hat an der renommierten Akademie der bildenden Künste in Stuttgart studiert und ist als freischaffender Künstler sehr erfolgreich.

„Rolf Altena führt uns in seiner Kunst zurück zum Ursprünglichen, zum Verborgenen und Unerklärlichen in uns. Er zeigt uns eine kindlich anmutende Fröhlichkeit, aber auch Traurigkeit“, sagte Werner Zaiß. Die Kunst von Altena wirke oft unfertig und sei an der Grenze zum Formlosen angesiedelt. Neben seiner Malerei fertigt der Künstler auch Keramikobjekte an. Sie sind in der Galerie Zaiß ebenfalls zu bewundern.

Tetsuya Kuzuhara ist in der Mandschurei geboren und in Japan aufgewachsen. Sein Studium führte ihn nach Tokio und ebenfalls an die Staatliche Akademie der Künste in Stuttgart. Den Ausführungen von Werner Zeiss zufolge gestaltetet Kuzuhara seine Collagen ausschließlich mit Papier. Es seien Notizen, Spuren und Gedanken, die er zu Papier bringe und im anschließenden Prozess zu einem Ganzen zusammenfüge. Die Exponate vermittelten Ruhe und Gelassenheit. Im Gespräch mit den Künstlern konnte man interessante Details über deren künstlerisches Schaffen erfahren.