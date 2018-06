Kinderspielstadt sucht dringend Betreuer

Für die Kinderspielstadt des Aalener Stadtjugendrings vom 30. Juli bis 10. August auf dem Greutgelände werden dringend volljährige Betreuer gesucht. „Sollten nicht noch weitere Betreuer zu unserem Team hinzukommen, müssen wir leider anfangen, einige beliebte Betriebe zu schließen und auch anderweitig unser Angebot zu verkleinern“, schreibt der Stadtjugendring. Die Betreuung der Kinder sei aber gewährleistet, die Ostalbcity finde auf jeden Fall statt.

In der Kinderspielstadt gibt es Betriebe, in denen die Kinder „arbeiten“. 150 Kinder lernen hier die Funktionsweise eines Gemeinwesens. Da sind Handwerks- und Dienstleistungsbetriebe, in denen die Kinder spielerisch ihre „Galeonen“ verdienen, mit denen sie unter anderem in der Gärtnerei, der Schreinerei oder in der Beauty- und Wellnessoase einkaufen können. Außerdem gibt’s eine Polizei und eine Zeitung. Bei all diesen Aufgaben brauchen die Kinder im Alter von acht bis 13 Jahren Unterstützung von Betreuern.