Der Kinderschutzbund bietet ab sofort jeden Donnerstag von 9 bis 11 Uhr in den Räumen des Kinderschutzbundes, An der Stadtkirche 23, ein Elterncafé international an, parallel mit Kinderbetreuung. Das Angebot richtet sich an Englisch sprechende Mütter und Väter und an die, die Spaß und Freude an englischer Konversation haben.