Kinderkino zeigt „Fack Ju Göthe“

Die Klassenzimmer-Komödie „Fack Ju Göthe“ zeigt das Kinderkino in der Stadtbibliothek Aalen am Freitag, 31. August, um 15 Uhr im Paul-Ulmschneider-Saal im Torhaus.

Zum Inhalt: Kleinganove Zeki Müller will nach 13 Monaten Knast endlich an seine vergrabene Kohle. Doch an dem Ort steht jetzt die neue Sporthalle der Goethe-Gesamtschule darauf. Zeki heuert als Aushilfslehrer an und bekommt ausgerechnet die Chaos-Klasse 10b – nicht unterrichtbar, hoffnungslos verloren – aufs Auge gedrückt. Schnell merken die Schüler, dass etwas nicht stimmt.