Shaun das Schaf – der Film ist am Freitag, 27. Juli, um 15 Uhr im Paul-Ulmschneider-Saal im Aalener Torhaus für Kinder ab fünf Jahren zu sehen. Im Film geht es um das Schaf Shaun. Durch Übermut verschlägt es den Bauern in die große Stadt. Sogleich macht sich die wollige Herde auf in den Großstadtdschungel. Der Eintritt ist frei.