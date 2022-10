Kindergarten Sonnenhaus: Dekan findet deutliche Worte

Die Stadt Aalen übernimmt im kommenden Jahr die Trägerschaft des Kindergartens Sonnenhaus von der evangelischen Kirchengemeinde Aalen. Die Kündigung, die zum 31. August 2023 wirksam wird, sei vor rund einem Monat für alle überraschend gekommen, hatte die Verwaltung in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats erklärt. Dazu nehmen Dekan Ralf Drescher und Thomas Hiesinger, der gewählte Vorsitzende, nun Stellung.

Bereits im Frühjahr sei mit dem zuständigen Fachamt der Stadt Aalen über die Frage der künftigen Trägerschaft des Kindergartens Sonnenhaus gesprochen worden, schreibt Drescher. Dabei habe man seitens der evangelischen Kirchengemeinde Aalen darauf hingewiesen, dass die Abgabe der Trägerschaft des Kindergartens Sonnenhaus unumgänglich sei, sofern die Stadt Aalen ihren Kindergartenvertrag nicht überdenke. Hier gehe es im Wesentlichen um die Investitionskosten, die im Verhältnis 70 Prozent (Anteil der Stadt Aalen) und 30 Prozent (Anteil der freien Träger) zu tragen sind. „Das übersteigt mittel- und langfristig unsere finanziellen Möglichkeiten“, sagt Thomas Hiesinger, der gewählte Vorsitzende. Die finanzielle Situation der Kirche habe sich in den vergangenen Jahren merklich zugespitzt. Die Kirche könne nur das Geld investieren, dass ihr zur Verfügung gestellt würde.

Oberbürgermeister Brütting habe zwar beim Besuch einer Sitzung des Kirchengemeinderats im Mai angedeutet, dass er den bestehenden Kindergartenvertrag überdenken wolle, seither habe man allerdings nichts mehr gehört. Und Bürgermeister Ehrmann habe sich an einer Veränderung des bestehenden Kindergartenvertrags offenbar nicht interessiert gezeigt. Anfang Juli habe man bei der Stadt noch einmal nachgefragt, ob die Stadt am bestehenden Kindergartenvertrag festhalte. Nach Eingang des entsprechenden Bescheids bei der Kirchengemeinde habe man unmittelbar im Anschluss daran die Stadt fristgemäß und schriftlich darüber informiert, die Trägerschaft für den Kindergarten Sonnenhaus zum Ende des Kindergartenjahrs 2022/2023. abzugeben. „Wenn die Stadtverwaltung jetzt davon spricht, sie sei von der Entscheidung der Kirchengemeinde überrascht worden, darf man sich schon ein wenig wundern,“ so der Dekan.

„Fakt ist“, so Drescher: „Kindergartenplätze sicherzustellen ist zunächst eine kommunale Pflichtaufgabe!“ Die Stadt Aalen, allen voran Bürgermeister Ehrmann, vertrete die Position, dass man sich die Trägerschaft eines Kindergartens etwas kosten lassen müsse. Drescher: „Das kann man so sehen. Wir haben ein anderes Verständnis von Subsidiarität und Trägervielfalt! Gute Beispiele dafür gibt es in anderen Gemeinden im Ostalbkreis und darüber hinaus.“