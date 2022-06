Kindererholung: Eine Ära geht zu Ende

In Sachen Kindererholung geht bei der Caritas Ostwürttemberg eine Ära zu Ende. Unterschiedliche Gründe haben nämlich zu der Entscheidung geführt, die Kindererholung nicht mehr auf dem Angerhof in Wildschönau in Tirol anzubieten. Stattdessen soll sie künftig in der Begegnungsstätte Aichenbach in der Nähe von Schorndorf stattfinden. Mit diesem Umzug endet auch die Ära der Heusel-Brüder bei der Kindererholung.

„Wir gehen schweren Herzens weg von Tirol“. Das sagen Florian und Pirmin Heusel. Seit über 30 Jahren haben auf dem Angerhof bei Familie Naschberger Kinder aus sozial schwachen Familien ihren ganz persönlichen Urlaub machen können. „Wir waren dort viele Jahre sehr gut aufgehoben“, so die Heusel-Brüder, die die Kindererholung von Beginn an begleitet haben. Bereits seit über 40 Jahren gibt es die Kindererholung in einem Konzept, das der damalige Caritas-Kreisstellenleiter Gerhard Heusel erarbeitet hat. Nun ist diese Ära zu Ende.

Die Gründe dafür sind vielschichtig. Ein Hauptproblem war es die letzten Jahre, immer genügend Betreuerinnen und Betreuer zu finden. Deshalb ist man bereits zwei Jahre hintereinander nur einmal drei Wochen in die Wildschönau gefahren. „Außerdem sind die Krankenkassen aus der Finanzierung der Kindererholung ausgestiegen“, erklärt Regionalleiter Markus Mengemann. Daran gekoppelt waren die Zuschüsse seitens des Landkreises. „Mit den Verantwortlichen sind wir bereits wieder im Gespräch, wie die Kindererholung weitergeführt werden kann“, berichtet Mengemann.

Denn: Es soll weiterhin eine Kindererholung geben – nur an einem neuen Ort, mit angepasstem Konzept. Die christliche Begegnungsstätte Aichenbach in der Nähe von Schorndorf soll der neue Platz sein, an dem Kinder, deren Eltern sich keinen Urlaub leisten können, Erholung finden. „Wir sind dann näher dran und vielleicht wird dann das Ziel, dass sich mehr hauptamtliche Mitarbeitende bei der Kindererholung engagieren, eher erreicht“, blickt der Regionalleiter in die Zukunft. Finanziell gesehen bringt der neue Standort außerdem die Möglichkeit, wieder in den Empfängerkreis der Stiftung „Mütter in Not“ der Diözese Rottenburg-Stuttgart aufgenommen zu werden. Diese macht es nämlich zur Bedingung, dass die Freizeit innerhalb der Diözese stattfindet.

„Weil wir sehen, dass der Bedarf für die Kindererholung nach wie vor sehr groß ist, wollen wir ein neues Konzept an neuem Ort erarbeiten“, fasst Mengemann zusammen. Deshalb ist in diesem Jahr Kindererholungs-Pause. Florian Heusel gibt die Verantwortung dann auch in die neuen Hände, Pirmin Heusel wird seitens seines Fachdienstes nach wie vor stellenweise in die Kindererholung involviert sein. Trotzdem: „Dieser Umbruch ist schwer“, sagt Markus Mengemann. Sein ausdrücklicher Dank und seine große Wertschätzung gilt den Heusel-Brüdern, die die Ära Kindererholung in Tirol mit ihrer Arbeit über so viele Jahre geprägt haben.