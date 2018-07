Kindererholung der Caritas: Es sind noch Plätze frei

Die Caritas Ost-Württemberg bietet eine dreiwöchige Kindererholung in Tirol an, bei der noch Plätze frei sind: entweder von 28. Juli bis 17. August oder von 17. August bis 7. September. In Oberau erleben die Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren eine spannende Zeit – untergebracht sind sie in einer Kinder- und Jugendpension mit Spielwiese, Fußballfeld, Volleyballfeldern und Spielplatz.

Weitere Informationen bei der Caritas unter 07361 / 59068. Einklappen Ausklappen