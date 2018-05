Kindererholung der Caritas

Die Caritas Ost-Württemberg bietet eine dreiwöchige Kindererholung in Tirol an: entweder vom 28. Juli bis 17. August oder vom 17. August bis 7. September. In Oberau erleben die Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren eine spannende Zeit – untergebracht sind sie in einer Kinder- und Jugendpension, die eine Spielwiese mit Fußballfeld, Volleyballfeldern, Basketballkorb und einen Spielplatz besitzt. Die Kindererholung wird von den meisten Krankenkassen unterstützt und eventuell bezuschusst. Betreut werden die Kinder in Kleingruppen.

Anmeldung und nähere Infos zur Kindererholung bei der Caritas unter 07361 / 59068 oder www.cv-ost-wuerttemberg.caritas.de