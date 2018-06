Grundsätzlich sind die Eltern mit der Betreuung an den Kindergärten Rainaus zufrieden. Das hat eine Befragung ergeben. Allerdings gebe es in einigen Bereichen noch Verbesserungsbedarf. Viele Bauprojekte in Rainau werden erst mittelfristig umgesetzt.

Der Gemeinderat hat den Bedarf der Kindergartenplätze für 2018/2019 geplant. Vorab wurden die Ergebnisse einer Eltern-Umfrage mit der Kinderbetreuung an den drei Kindergärten der Gemeinde vorgestellt. Insgesamt zeichnete sich Zufriedenheit ab, es gab aber auch Kritikpunkte: die Öffnungszeiten der Kindergärten, der Bedarf einer Tagespflege und eine ungleichmäßige Auslastung von Betreuungsplätzen für Kinder unterschiedlichen Alters.

Die Kindergartenplätze seien rechnerisch alle vergeben, sagte Bürgermeister Christoph Konle. Allerdings seien die Angebote unterschiedlich ausgelastet. Im Kindergarten Schwabsberg sind beispielsweise Plätze für Dreijährige frei. Dabei fehlt es aber an Plätzen für U3-Kinder.

In Dalkingen und Buch sind die U3-Plätze überbelegt. An beiden Standorten muss eine zeitlich begrenzte Ausnahmegenehmigung bei den zuständigen Behörden gestellt werden. Auf lange Frist müsse über eine Optimierung der Angebotsstrukturen nachgedacht werden. Im Kindergarten Schwabsberg wird über die Möglichkeit zur Einführung einer weiteren Gruppe mit verlängerten Öffnungszeiten (VÖ-Gruppe) nachgedacht.

Insgesamt unterliege die Bedarfsplanung kurzfristigen Schwankungen, beispielsweise durch Umzüge. „Die Zahlen von heute können morgen schon wieder komplett überholt sein“, sagte Konle. Aktuell stehen in der Gemeinde 144 Kindergartenplätze zur Verfügung, von denen aktuell 119 belegt sind. Rainau stellt für den Betrieb der Kindergärten im Haushaltsjahr 2018 820 000 Euro zur Verfügung. Im Vorjahr waren es noch 640 000 Euro.

Als Ergänzung zur bestehenden Kinderbetreuung in Rainau hat der Gemeinderat die Verwaltung beauftragt, das Angebot einer Tagespflege in geeigneten Räumen in Buch prüfen zu lassen. Der Gemeinderat hat außerdem beschlossen, die monatlichen Kindergartenbeiträge um drei Prozent anzuheben. So zahlt beispielsweise eine Familie mit einem Kind künftig einen Elternbeitrag von 124 Euro monatlich. Auch die Beiträge für die Betreuung von U3-Kindern werden geringfügig angehoben.

Einige der bereits seit 2016 beschlossenen Baumaßnahmen und Anschaffungen werden vorerst einmal auf die mittelfristige Finanzplanung gelegt. Grund sind unter anderem fehlende Zuschüsse oder noch nicht erfolgte Ausschreibungen aufgrund der angespannten Auftragslage verschiedener Baufirmen. Die Veränderung der Einnahmesituation der Gemeinde ist ein weiterer Grund, der die Verschiebung einiger Baumaßnahmen notwendig macht. (mab)