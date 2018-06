Kinder-Workshop: Die Schönheit der Mathematik

Die Schönheit der Mathematik stellt Explorhino bei einem Workshop für Kinder zwischen sechs und zehn Jahren ab 10.30 Uhr im Aalener Rathaus vor. Bis 12 Uhr zeigt Susanne Garreis den Kindern, dass Mathematik überall ist: in der Natur, in Bauwerken, in der Kunst. Diese Schönheit kann man beweisen, nachspielen – oder einfach nur bestaunen. Der Workshop begleitet die Ausstellung „Marita Kraus. Scheinbar Chaos oder der Goldene Schnitt als geniale Ordnung“.

Anmeldungen zur kostenlosen Veranstaltung sind unter 07361 / 576-1805 oder explorhino@hs-aalen.de möglich. Ein weiterer Termin für Viertklässler ist am 23. Juni. Die Galerie im Rathaus ist dienstags bis sonntags von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Einklappen Ausklappen