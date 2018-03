Kinder-Uni an der Hochschule Aalen wird chemisch

Sie sind klein, sie sind meist rund und sie sind fast immer weiß. Jeder kennt sie: die Tabletten. Gerade jetzt, wo Erkältungen mit Kopf- und Gliederschmerzen umgehen, kommen sie zum Einsatz. Doch was steck eigentlich alles in einer Tablette? Dieser Frage geht Professor Christian Neusüß zusammen mit Chemie-Studierenden der Hochschule Aalen in seiner Vorlesung nach.

Bei der Kinder-Uni „Klein aber oho: Was sehen Chemiker in Tabletten“ schaut sich der Chemie-Professor an, welche Wirkstoffe in Tabletten stecken und wie man diese findet. Die Kinder-Uni findet am Samstag, 24. Februar, um 10.30 Uhr im Audimax der Hochschule, Beethovenstraße 1, statt. Die Vorlesung richtet sich an Kinder ab der zweiten Klasse. Der Eintritt ist frei.