Kinder spielen - Messer fällt aus dem Fenster

Gegen 18 Uhr am Sonntag hielten sich mehrere Kinder im Außenbereich vor einem Mehrfamilienhaus in der Luise-Hartmann-Straße auf, als unvermittelt von dort ein Messer geworfen wurde beziehungsweise aus einem Fenster fiel. Das Messer streifte eine Sechsjährige am Schuh; das Kind wurde glücklicherweise nicht verletzt. Das Gemüsemesser wurde von der Polizei sichergestellt. Bislang ist nicht bekannt, wer das Messer aus dem Fenster warf; das Polizeirevier Aalen hat entsprechende Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07361/5240 um sachdienliche Hinweise.