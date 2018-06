Kinder lernen Seidenmalerei

Das Haus der Jugend in Aalen bietet einen Kurs in Seidenmalerei an. In ihm erfahren die Kinder etwas über das Leben der Seidenraupe und die Herstellung von Seide. Anschließend werden Seidentücher und Fensterbilder mit den verschiedenen Seidenmalereitechniken gestaltet. Der Kurs findet immer dienstags, und zwar am 14., 21. und 28. März, jeweils von 16.15 bis 17.30 Uhr im Haus der Jugend statt. Er ist geeignet für Kinder von acht bis zwölf Jahren. Der Unkostenbeitrag beträgt für alle drei Kurstage zehn Euro.

Anmeldung ist über die Homepage der Stadt Aalen unter dem Suchbegriff: „Angebote für Kinder und Jugendliche“ möglich.