Kinder lernen Cello, Bratsche und Co. kennen

Unter dem Motto „Musik- Vielfalt aktiv erleben“ ist der Schnuppertag der Musikschule Aalen im Kulturbahnhof gestanden. Zahlreiche Kinder kamen, sahen und staunten über das vielfältige Instrumentenangebot.

Die ganz Kleinen hatten im Bereich elementare Musikpädagogik großen Spaß, die etwas Größeren konnten am Klavier, an Streichinstrumenten oder an der Gitarre erste Erfahrungen sammeln. Überall in den Räumen der Musikschule erklangen Töne.

„Wir freuen uns, dass heute so viele interessierte Kinder gekommen sind“, sagte der stellvertretende Musikschulleiter Bernd Brunk im Gespräch mit den „Aalener Nachrichten/ Ipf- und Jagst-Zeitung“. Seinen Ausführungen zufolge hat die Musikschule Aalen derzeit 1300 Schülerinnen und Schüler, die regelmäßig unterrichtet werden oder in Gruppen spielen. Corona habe zu keinem Einbruch bei den Schülerzahlen geführt.

Doch jetzt gehe es wieder richtig in die „Vollen“: Gefühlt nahezu jede Woche gebe es irgendwo einen Auftritt von verschiedenen Ensembles der Musikschule, betonte Brunk. Obwohl die Schule gut ausgelastet sei, freue man sich immer über Zuwachs an jungen Musiktalenten.