Begleitend zur Ausstellung „Rock Fossils – Ja, es ist Liebe“ bietet die Stadt Aalen ein Programm für Kinder von fünf bis zwölf Jahren. An den Dienstagen, 4. und 11. September, heißt es jeweils von 14 bis 16 Uhr „Reise in die Urzeit!“.

In der Galerie im Rathaus werden an diesem Nachmittag Urzeiten für die Kinder erlebbar gemacht mit Ammoniten, Belemniten und Co.