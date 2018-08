Kinder greifen eher zu den Sportschuhen als zum Buch

Mit der Familie oder Gleichaltrigen, in Vereinen, Museen oder der Kirchengemeinde ist es möglich, sich auszutauschen und zu bilden. Diese Lernwelten prägen überwiegend die Freizeit, geht aus dem Bildungsbericht hervor, den das Landratsamt Ostalbkreis veröffentlich hat.

Das damit verbundene Lernen funktioniert dabei selbstgesteuert und selbstbestimmt durch eigene Interessen. Im Kreis bieten Einrichtungen und Vereine Kindern und Jugendlichen Angebote, um Bildung bei Spiel, Sport und Geselligkeit zu erfahren. So ist im Bildungsbericht von mehr als 40 Bibliotheken, 53 Museen, neun Musikschulen und über 350 Sportvereinen die Rede. Das Interesse an musikalischen und sportlichen Angeboten ist ungebrochen. 2016 besuchten 8700 Personen eine öffentliche Musikschule, 120 000 waren Mitglied im Sportverein, davon waren über 35 000 Mitglieder im kindergarten- und schulrelevanten Alter, 18,3 Prozent waren über 60 Jahre alt.

Abtsgmünder sind die fleißigsten Leser

Bibliotheken und Büchereien haben demgegenüber rückläufige Besucherzahlen. Seit der 2010er-Jahre ging die Zahl der Besucher und Entleihungen zurück. Auf jeden Einwohner des Kreises entfielen 2016 dennoch über fünf Entleihungen, was der Landesquote entspricht. Die fleißigsten Leser im Ostalbkreis, die Abtsgmünder, übertreffen diese Quote mit 11,1 Entleihungen pro Einwohner deutlich. Die Nachfrage nach elektronischen Medien stieg in den vergangenen Jahren an. Dies führte dazu, dass Angebote im digitalen Bereich dem veränderten Nutzungsverhalten angepasst wurden. Besonders das Kreismedienzentrum hat seinen digitalen Medienkatalog ausgebaut. So gab 2016 genau 2758 didaktische Medien zum Streamen und Herunterladen.

Museen erweitern Ferienangebote

Auch in den Ferien sind Vereine und Jugendorganisationen aktiv. Fast 350 Kinder nutzen die Freizeiten des Kreisjugendrings, welchem 36 verschiedene Jugendorganisationen angehören, in der Zimmerbergmühle. Aber auch Museen bieten viele Ferienangebote. Die Zahl dieser Angebote nahm dabei schrittweise zu. Wurden 2004 noch 48 Einzelveranstaltungen von Museen angeboten, waren es im Sommer 2017 bereits 144.