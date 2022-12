Kinder freuen sich über 1200 Teddybären

Die Kinder- und Jugendklinik der Kliniken Ostalb in Aalen und Mutlangen darf sich, wie bereits in den Jahren 2021 und 2022, über tierischen Zuwachs freuen. 1200 Teddybären sind vor Kurzem an den Klinikstandorten angekommen und wurden dort freudig in Empfang genommen.

Initiatorin dieser Spendenaktion ist Tina Morassi (Weinmarkt Grieser), die erneut viele Spender für dieses Projekt begeistern konnte. Die Idee ist 2020 gemeinsam mit ihrem verstorbenen Mann Alfons Wiedemann entstanden, um den Kindern im Krankenhaus ein wenig Freude zu bereiten. Aufgrund der Pandemie durften die Patienten im Krankenhaus wenig Besuch empfangen, sodass ein kleiner Kuschelpartner für Abwechslung sorgen sollte.

„Wir freuen uns über die tolle Überraschung so kurz vor Weihnachten,“ meint der leitende Arzt der Kinderklinik Dr. Hans-Georg Schreiner bei der Übergabe in Aalen und ergänzt: „Wir haben gerade sehr viele kleine Patienten und die ersten Teddys haben bereits einen neuen Besitzer gefunden. Die kleinen Tröster in Bärengestalt kommen super bei den Kindern an, sorgen für strahlende Kinderaugen und machen den Krankenhausaufenthalt angenehmer.“

„Ich bin sehr glücklich, dass dieses Projekt erneut so toll von den Spendern unterstützt wird,“ betont Tina Morassi und ergänzt: „Ich möchte den Kindern im Krankenhaus weiterhin eine Freude bereiten und diese Teddyaktion auch in den nächsten Jahren wieder umsetzen.“

Unterstützt wird die Kinder- und Jugendklinik bei diesem Projekt von den nachfolgenden Spendern: Weinmarkt Grieser Aalen, VR-Bank Ost-alb, Stadtwerke Aalen, Mayer Hubarbeitsbühnen Aalen, Geo Data Westhausen, Rossaro Bauunternehmung Aalen, Schmidt Automotive Westhausen, Scholz Recycling Essingen.