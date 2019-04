Kinder freuen sich über neues Gartenhaus

Endlich war es soweit. Nach vielen Monaten des Wartens durften die Kinder im Kinderhaus Liliput am Montag endlich ihr Gartenhaus in Betrieb nehmen. Das von Wolfgang Weng gebaute Haus ist nun fester Bestandteil der Außenanlagen in der Wilhelm-Merz-Str. 13. Der Krankenpflege- und Diakonieförderverein hatte den Bau finanziell unterstützt und ihn vor seiner Mitgliederversammlung mit der Vorstandschaft eingeweiht. Unser Bild zeigt Pfarrer Bernhard Richter als Vereinsvorsitzenden und Gabriele Weber als Leiterin des Kinderhauses mit den Kindern beim Durchschneiden des Bandes bei der Einweihung des neuen Gartenhauses.