Kinder fragen – Schmitt antwortet

Als die Spezialisten ihre Fragerunde beendet hatten, war diese Pressekonferenz am Donnerstagmittag noch nicht beendet. Trainer Rico Schmitt wurde weiter mit Fragen gelöchert – und die stellen Kinder bekanntlich am besten. So herrlich unverblümt, so wie diese Frage: „Wollen sie beim VfR bleiben, auch bei Abstieg? Schmitt, mit einem Lächeln auf den Lippen:„Gute Frage. Ich kann mir das schon vorstellen, mit ambitionierten Zielen untersetzt.“ Nächste gute Frage: „Denken Sie, ihre Mannschaft schafft den Klassenerhalt? Antwort: „Ich bin immer noch überzeugt davon!“

Die Trainer- und Abstiegsfrage ist noch Zukunftsmusik, denn beim Fußball-Drittliga-Schlusslicht VfR Aalen geht es für Schmitt und seine Mannschaft immer noch um den Erhalt in der 3. Fußball-Liga, auch wenn der Klassenverbleib in weite Ferne gerückt ist, spätestens nach der bitteren 1:2-Niederlage gegen die Sportfreunde Lotte. Und jetzt geht es ausgerechnet an diesem Samstag (14 Uhr) gegen den VfL Osnabrück.

„Wie hoch gewinnt Aalen am Samstag?“ Dritte, und letzte gute Frage von Seiten eines Teilnehmer des VfR-Torwartcamps, dass der Verein um Sportkoordinator Felix Schmidt mit den Kids in der Ferienwoche veranstaltete. Und Schmitt antwortete freilich wieder. „Dass wir dieses eine Tor mehr geschossen haben, um dieses Spiel zu gewinnen.“

Ansonsten sagte er, zwei Tage vor dem Spiel im ausverkauften Stadion an der Bremer Brücke vieles, was Mut macht vor dem Duell Erster gegen Letzter. Zum Beispiel: „Meine Mannschaft wird am Samstag alles geben. Das wird ein tolles Spiel werden“, so der Coach.

Auf jeden Fall kann der VfR – der irgendwie am besten siegen muss – dem Tabellenführer die vorzeitige Aufstiegsfeier, ausgerechnet in seinem Jubiläumsspiel (120 Jahre VfL) vermiesen. Schmitt hält viel vom VfL, doch auch dieser Gegner ist nicht perfekt. „Auch Osnabrück ist nicht fehlerfrei. Vielleicht kriegen wir nur eine 100 prozentige Chance, aber wir werden eine kriegen“, merkte der Fußballlehrer an. Die Kinder in der Runde haben ihre Chance auf die Frage gehabt – und genutzt.