Kinder fordern im Musical eine bunte Welt

Die Egalos sind düstere Gesellen. Sie wollen, dass alle Menschen grau angezogen sind, alle sollen das Gleiche essen, denken und fühlen. Zum Glück gibt es in Ebnat an der Grundschule Kinder, die sich dagegen stemmen, denn „1000 Farben hat die Welt“. Bei diesem Musical in der voll besetzten Jurahalle hatten die 123 Mitwirkenden aus allen Klassen, aber auch die Omas, Opas und Eltern riesigen Spaß.

Unter der musikalischen Gesamtleitung von Andrea Pokorny entwickelte sich in der Jurahalle ein munteres Spiel. Da ging die fantastische Reise zunächst nach China, um sich dort die Farbe Rot zurückzuerobern. Es erklang das Lied „Drei Chinesen mit dem Kontrabass“.

Schwupps: Blau ist wieder da

In Australien gaben sich Koalabären, Kängurus, Schnabeltiere und Paradiesvögel die Ehre – und schwupps, die Farbe Blau war wieder auf der Erde.

Dann staunte das Publikum nicht schlecht, als die Akteure im afrikanischen Ghana trommelten. Rhythmisches Klatschen beherrschte die Szenerie. Und das Gelb war mit von der fröhlichen Partie. Im Regenwald in Brasilien grünte es prächtig, Spitzenfußballer und Sambatänzerinnen zeigten ihr Können.

Jetzt fehlten nur noch die Farben Schwarz und Weiß, um die bunte Farbpalette komplett zu machen. Fündig wurden die Reisenden schließlich im romantischen Venedig bei einer Gondelfahrt und im Schwarzwald.

Die Egalos hatten keine Chance mehr, denn die Botschaft war eindeutig: Unsere Welt ist bunt. Und so sangen die Kinder voller Überzeugung: „Wir brauchen Menschen, die neue Wege gehen, wir brauchen Liebe, die uns hält, und wir brauchen helle Farben, um zu leuchten“. Dies unterstrich auch Schulleiterin Nicole Zoller, die allen an diesem Musical beteiligten Akteuren vor und hinter den Kulissen für ihr Engagement dankte.