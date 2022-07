Kinder des LAC Essingen siegreich

Giengen (an) - Der erste Teamwettkampf in Kinderleichtathletik (KiLa) nach langer Zeit – und die jungen Sportler waren erfolgreich. Insgesamt zwölf Kinder des LAC Essingen starteten in den Altersklassen U 8, U 10 und U 12 beim Kinderleichtathletiksportfest in Giengen.

Für die meisten Kinder war es der erste Wettkampf. Sie mussten vier Disziplinen mit ihrem Team bewältigen. Hindernis-Pendelstaffel, Hochweitsprung beziehungsweise Fünfsprung für die Ältesten, Schlagwurf und Biathlon beziehungsweise Crosslauf waren die Aufgaben. Es starteten in der Altersklasse U 8: Benno Cudok, Peter Höfler, Isabella Wiegand, Selina Aubele und Milian Gerstung. Sie holten den ersten Platz. Bei der U 10 waren zusammen im Team Anthony Ngameni und Emma Bihler am Start. Sie belegten den zweiten Platz. Zuletzt waren Masa Babic, Maximilian Wiegend, Hans Baier, Lukas Wiedmann und Sascha Cudok bei den U12ern mit dabei. Sie erzielten den ersten Platz.