Kinder begrüßen den Nikolaus mit Tänzen und einem Rap

Zur großen Nikolausfeier sind in diesem Jahr nochmals mehr Kinder und Erwachsene nach Sankt Augustinus gekommen als bei der Premiere im vergangenen Jahr. Das lag nicht zuletzt daran, dass in diesem Jahr erstmals auch der Kindergarten Zochental mitfeierte.

Gemeinsam mit dem Kindergarten Augustinus gestalteten die Erzieherinnen eine abwechslungsreiche Feier in der Kirche. Die Kinder beider Einrichtungen boten Tänze, Lieder und einen Nikolaus-Rap dar. Der Nikolaus kam an seinem Ehrentag höchstpersönlich dazu und war sichtlich beeindruckt von der großen Kinderschar. Nur gut, dass der Heilige mit mehreren Säcken an Geschenken angereist war.

Vor der Kirche erwartete die Besucher ein gemütlicher Weihnachtsmarkt. Die Elternbeiräte der Kindergärten, die Wohngemeinschaft Triumphstadt-Zochental und die Mitmachkirche Sankt Augustinus sorgten für ein vielfältiges Angebot an verschiedenen Ständen. Groß und Klein konnten sich Grillwürste, Pfannkuchenkreationen, Waffeln, Plätzchen und vieles mehr schmecken lassen. Auch liebevoll hergestellte Basteleien wurden angeboten. Die Besucher waren wieder begeistert von der tollen, weihnachtlichen Atmosphäre und wünschten sich ganz selbstverständlich eine Neuauflage im nächsten Jahr.

Das Areal bei Sankt Augustinus erwies sich bei dieser Veranstaltung einmal mehr als idealer, integrativer Quartiersmittelpunkt der Aalener Südstadt. Die Katholische Kirche und der die Seelsorgeeinheit leitende Pfarrer Wolfgang Sedlmeier, der sich für den Erhalt der Augustinuskirche zuletzt besonders einsetzte, freuen sich über derart gelungene Kooperationsveranstaltungen, weil sich die Kirche damit für alle Menschen öffnet.