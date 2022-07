Kinder-Aktionstag bei der Aalener Sportallianz

Die Kinderwelt der Aalener Sportallianz (ASA) sorgt mit ihren hauptamtlichen Trainern in vier Aalener Kindergärten dafür, dass die Kinder dort regelmäßig im Rahmen ihrer Betreuungszeiten Sport treiben. Am Freitag hat sie für rund 140 Kinder aus der ASA-Sportkita Wirbelwind und den weiteren Kooperationskindergärten Sankt Maria, Sankt Josef und Sankt Vinzenz einen Sport-Aktionstag veranstalte. Dieser wurde im Rahmen der Aktion „Ostalb bewegt Kinder“ abgehalten, die vom Turngau Ostwürttemberg, dem Sportkreis Ostalb, der AOK Ostalb und dem Landkreis ins Leben gerufen wurde.

In vielen Vereinen wird derzeit ein solcher Aktionstag veranstaltet, jetzt hatte der Sportkreis bei der ASA angefragt. Dessen Vorsitzender Manfred Pawlita unterstrich die Notwendigkeit von ausreichend Bewegung und Sport für die Kinder, aber auch die richtige bewusste Ernährung sei erforderlich. Mit solchen Aktionen sollen die Kinder aber auch wieder für Vereine begeistert werden.

Die Leiterin der ASA-Kinderwelt, Andrea Baur, hatte mit ihrem Team einen Sportarten-Parcour aufgebaut, in dessen Rahmen das Mini-Sportabzeichen des Württembergischen Landessportbundes (WLSB) absolviert werden konnte. Das Ganze natürlich nach einem gemeinsamen Aufwärmspiel. Kathrin Schumann von der AOK informierte über gesunde Nahrungsmittel. So konnten die Kinder verschiedene beliebte Dinge in Körbe von „Gesund“ bis „Ganz schlecht“ einsortieren. Für allerlei Unterhaltung sorgten die Maskottchen der Aktion, „Hoppel“ und „Bürste“.

Nach den drei Stationen gab es für die Kinder ein kostenloses Mittagessen, bereitet von Mitarbeiterinnen der ASA. Danach war Spielen angesagt, unter anderem stand eine große Hüpfburg bereit.