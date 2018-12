Seit November proben sie fleißig, singen beherzt und schlüpfen in die Rollen der Hirten und Engel: Die rund 30 „Chorwurm“-Kinder der Katholischen Sankt-Stephanus-Gemeinde Wasseralfingen üben momentan auf Hochtouren für ihr Krippenspiel-Musical in drei Szenen „Auf einmal ist uns der Himmel ganz nah“. Viele von ihnen stehen am Heiligabend in der Kindermette zum ersten Mal vor einem größeren Publikum, singen und spielen das Weihnachtswunder.

„Bekommen wir einen echten Esel und einen richtigen Ochsen?“

Fröhlich erklingen die Kinderstimmen beim „Gloria in excelsis Deo“ (Ehre sei Gott in der Höhe), dem Lobgesang der Engel zur Geburt Christi in der Stephanuskirche. Vor dem Altarraum steht die noch nicht ganz aufgebaute Krippe, die Betlehem auf den Braunenberg verortet. Zu sehen sind ein Stolleneingang und das „Bildstöckle“, wo einst die katholische „Sturmschar“ in dunklen Zeiten betete. Daneben steht ein CD-Player. Pastoralreferent Michael Fürst dirigiert „Auf dem Weg nach Betlehem“ und lobt eine kleine Solistin – „Super“.

Die Szenen zeigen diesen Weg, die Wirtsfrau, die sagt, dass mit einer Übernachtungsmöglichkeit leider nicht dienen kann, weil die Stadt „wegen dem Kaiser mit seinem dummen Befehl aus allen Nähten platzt.“ Wie es weitergeht, ist bekannt.

Maria und Josef müssen mit einem ärmlichen Stall Vorlieb nehmen. „Bekommen wir einen echten Esel und einen richtigen Ochsen?“, fragt ein kleiner Sänger. Das muss Pastoralreferent Michae Fürst verneinen. Das Jesuskind wird von einer Puppe dargestellt.

Manche der Passagen sind gar nicht leicht zu singen, die Kinder müssen sich konzentrieren. Manches Lied kommt ganz leise und besinnlich daher, es gibt aber auch fast rockige Stücke mit Klavier und Saxofonbegleitung. Beim Proben und Einstudieren helfen Elisabeth Hofmann und Sandra Löffelad, beispielsweise beim Aufbau der Kulissen helfen einige Mütter.

Auch eine Dreijährige spielt bei dem Stück mit

Es gibt zwei Gruppen. Die Vier- bis Sechsjährigen und die Sieben bis Zwölfjährigen. Auch eine Dreijährige ist schon mit dabei. Das Üben, Schauspielen und Singen, erklärt Fürst, funktioniert natürlich ganz ohne Zwang, über die Freude am Singen und über den Spaß am Schauspielen. Musicals zur Kindermette an Heiligabend vom „Chorwurm“ gibt es seit sieben Jahren. Probleme mit dem Nachwuchs gibt es keine – es finden sich immer genügend Kinder für dieses Krippenspiel, das jedes anders ist.