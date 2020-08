Kind stürzt aus Fenster und verletzt sich schwer

Am Samstag gegen 17.30 Uhr kam es in der Lindenstraße in Eislingen (Landkreis Göppingen) zu einem häuslichen Unfall. Bei einer Geburtstagsfeier bauten sich die Kinder aus Matratzen eine Hüpfburg. Beim Herumtoben verlor ein sechsjähriges Kind das Gleichgewicht und stürzte aus einem geöffneten Fenster.

Durch den Fall aus dem ersten Obergeschoss zog sich das Kind schwere Verletzungen zu und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden.