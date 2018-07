Glück im Unglück hatte ein zweijähriges Kind und seine 27-jährige Mutter in der Karlstraße am Donnerstagmorgen um kurz nach 6 Uhr. In einem unbeobachteten Moment stieg das Kind auf ein Sofa, lehnte sich über die Fensterbank und stürzte aus dem geöffneten Fenster ins Freie.

Bei dem Sturz aus dem ersten Obergeschoss wurde das Kind durch einen Birnbaum abgebremst und kam auf dem Boden zum Liegen. Hierbei wurde das zweijährige Mädchen nur leicht verletzt.